Pese a tener una agenda laboral súper apretada, Marcelo Tinelli (59) no se pierde los momentos únicos de la vida, como es llevar a sus hijos al colegio.

Habiendo cumplido con sus hijos mayores, Micaela, Candelaria, Francisco y Juana, ahora el conductor de ShowMatch disfruta de llevar al menor de la familia, Lorenzo "Lolo" Tinelli (5), al jardín.

"Estoy en el chat de los papás del colegio. No escribo mucho, pero los leo. Y Guille está en el chat de madres. Siempre fui una persona muy presente". G-plus

"Me encanta llevarlo a Lolo (al jardín)... Guillermina (Valdes) no se levanta temprano. Con ella tenemos un código, y nos reímos mucho, porque ella me dice que antes era una madre muy presente. Es una madre híper presente con todos sus hijos, de prepararle la lonchera, llevarlos al colegio, todo, pero ahora duerme. Yo hago todo. No lee los mails. Me dice 'yo me relajé con vos'", le confesó Tinelli a Mariana Fabbiani, en El Diario de Mariana.

Atenta a sus palabras, la conductora le preguntó: "¿Estás en el chat de papis?". Y él reveló: "Sí, estoy en el chat de los papás del colegio. No escribo mucho, pero los leo. Y Guille está en el chat de madres. Siempre fui una persona muy presente. Me gusta estar en las charlas del colegio, acompañarlos al colegio y no me gusta que falten".

