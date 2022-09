Marcelo Tinelli leyó los suspicaces mensajes de Miguel Ángel Roda con otra participante delante de Anita Co

Marcelo Tinelli llevó este lunes a Miguel Ángel Roda a ver a la jurado Anita Co, y la charla derivó en un beso que festejaron todos en el estudio de Canta Conmigo Ahora, pero este martes el conductor mandó al frente al cantante de una manera insólita.

Todo ocurrió cuando la jurado le aconsejó a Marcelo que revise el celular de Roda para que vea lo que el participante se escribe con otras personas ligadas al ciclo. “Yo creo que si Roda llega a la final podríamos, en vivo, confiscarle el teléfono. Debe haber quemado el teléfono de anoche”, deslizó la Anita.

De esta manera, Marcelo prefirió adelantarse a los hechos, le pidió el celular a Roda, y comenzó a ver sus apps de mensajes enumerando a las personas con las que se escribió el cantante en las últimas horas.

Más sobre este tema Marcelo Tinelli, testigo del beso entre un participante y una jurado de Canta Conmigo Ahora: "Me encanta"

MARCELO TINELLI MANDÓ AL FRENTE A MIGUEL ÁNGEL RODA DELANTE DE ANITA CO

Marcelo fue enumerando una serie de personas entre las que destacaron a Ailén Peralta y Paloma Angione, que hizo señas de no tener nada que ver. “Bueno, Paloma, perdón, pero estamos abriendo el teléfono del galán del momento. Es colmo abrir el teléfono de Brad Pitt, acá las que caen, caen”, se defendió Tinelli.

Además, Marcelo notó que al entrar al intercambio de mensajes entre Miguel Ángel Roda y Anita Co no podía ver nada. “Están todos los mensajes borrados, no sé si es porque usan el modo efímero, pero ni un mensaje hay”, preguntó Marcelo y Anita explicó que los Socios del espectáculo lo presionaron para leerle los mensajes, por lo que tuvieron que borrar todo.

Pero lo que más le llamó la atención a Marcelo fue el intercambio de elogios entre Miguel Ángel y Ailén Peralta. “Dice ‘Me dejaste estremecido el corazón. Sos inmensa y qué gusto acompañarte. Dios, juro que me perdía de escuchar lo que hacías. Mis reacciones me dan vergüenza, pero sos increíble, es inevitable’”, leyó Marcelo que, ante la sorpresa de Anita Co, aclaró que los mensajes son de un mes atrás.