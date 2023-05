Marcelo Tinelli, a corazón abierto, sobre sus deseos de volver a enamorarse: "Reconozco que soy una persona que le gusta estar en pareja, pero hoy me siento bien así"

En medio de la felicidad que siente mientras ultima detalles para regresar con Bailando 2023 por la pantalla de América, Marcelo Tinelli abrió su corazón y habló del amor en una revista que le dio a la revista Gente y que reprodujo LAM.

“Estuve muchos años en pareja, y me encanta. Yo reconozco que soy una persona que le gusta estar en pareja, pero hoy yo me siento muy bien, aprendí a estar bien así”, comenzó diciendo el conductor.

“No estoy solo porque estoy con mis amigos, estoy con mis hijos mucho más. Cuando estoy solo físicamente, me siento acompañado por la luna, por mirar cómo salen los aviones de aeroparque, tomando un trago o una gaseosa que me preparé”, agregó.

En cuanto a cómo cambió su vida con la soltería, remarcó: “Le doy tiempo a otras cosas que, por ahí, en otro momento no le daba tanto tiempo. Me estoy dando tiempo para mí. Sería una frase idiot… decir que estoy en pareja conmigo mismo, pero creo que hoy me priorizo yo antes que un vínculo”.

“Por ahí, el día de mañana me enamoro perdidamente y podría estar, no digo que no. Pero hoy es un momento en el que me siento bien estando así. No tengo ganas de nada. Como estoy, estoy bien. No tengo la necesidad de cosas diferentes a las que tengo. Las que tengo son las que tengo y las acepto tal cual son”, continuó.

Y cerró, sincero: “Me gusta entrar soltero al programa. Quiero hacerlo. Hay algunas cosas que te frenás porque, por ahí, al otro le puede molestar in que te diga nada. Es algo que lo voy a poder disfrutar mucho y la gente también. No tengo ataduras ni compromisos con nadie”.

GUILLERMINA VALDÉS REVELÓ CÓMO ESTÁ SU SITUACIÓN ACTUAL CON MARCELO TINELLI

Guillermina Valdés abrió su corazón y dio detalles de cómo es su vínculo actual con Marcelo Tinelli, con quien tiene a su pequeño Lolo, a menos de un año de la separación.

“Marcelo cuida mucho de Lorenzo, compartimos la crianza y podemos laburar los dos. La verdad que eso está buenísimo. Creo que es transformar los vínculos”, comenzó diciendo Guillermina en una nota que le dio a Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Entiendo que para la prensa no sirve que nos llevemos bien sin ser pareja, no tiene sal y pimienta, pero estaría bueno también hacer prensa de lo que es transformar un vínculo, llevarse bien, quererse”, agregó.

Y cerró con una profunda reflexión: “Cuando uno cierra la puerta, está bueno cerrarla despacito, como ejercicio está bueno no dar el portazo. Por suerte, todas las parejas que tuve, las transformé en buenas relaciones, con respeto. Para mí, es muy importante tener vínculos armónicos en mi vida”.