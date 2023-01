Marcelo Tinelli le puso un límite a su buena onda con Guillermina Valdés: "Hipócrita no quiero ser"

Por más que Marcelo Tinelli mantenga una excelente relación con Guillermina Valdés, los 9 años en pareja todavía pesan a ocho meses de la separación definitiva, y por eso el empresario fue contundente al marcarle los límites a la protagonista de Los 39 escalones.

"No podría estar diciéndome abiertamente 'conocí a un chico, vamos a comer los tres con Lolo'", aseguró Marcelo en una nota con Intrusos.

Enfático, luego afirmó: "Hipócrita no quiero ser", afirmó.

"Somos una pareja que tenemos claro que estamos separados y que está todo más que bien", explicó.

Las declaraciones de Marcelo desde Mar del Plata fueron a cuento de que Guillermina bromeó con que si el padre de Lolo tuviese una nueva novia se lo contaría a ella, cosa que el conductor de Canta Conmigo Ahora no podría tolerar de parte de la madre de su hijo menor.

Incómodo, al final Marcelo Tinelli soltó carcajadas cuando le preguntaron si estaba preparado para que Guillermina Valdés presente nuevas parejas: "No sé por qué estaos hablando de esto, no sé. Cada uno que haga su vida. Qué se yo. Que haga lo que quiera".

MARCELO TINELLI HABLÓ SOBRE LOS RUMORES DE ROMANCE CON ALINA MOINE

Por otra parte, Marcelo Tinelli descartó los rumores de romance con Alina Moine que surgieron a partir de la buena onda que demostraron en el Mundial Qatar 2022.

"Yo no me puedo hacer cargo de lo que puedan decir. No tengo problema, no estuve con nadie. Pueden decir lo que quieran, pero no es algo que me compete a mí", aclaró.

"Es un buen momento para estar solo, tranquilo, y lo estoy disfrutando", concluyó Tinelli.