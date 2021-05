Marcelo Tinelli confirmó que se toma licencia como Presidente de San Lorenzo: "Los resultados no se dieron"

Muy ansioso y entusiasmado por el debut de La Academia de ShowMatch (eltrece), Marcelo Tinelli tomó una drástica decisión que comunicó a través de un extenso descargo que publicó en Twitter. El conductor confirmó que se toma licencia como Presidente de San Lorenzo y explicó por qué.

"Muchas veces uno cree que dando lo mejor y poniéndose las 24 horas del día a disposición del club puede lograr los objetivos planteados, pero queda claro que a veces no depende del amor, el esfuerzo o el tiempo, porque en este caso los resultados no se dieron. Me ha pasado este año y medio de gestión. Es por eso que he tomado una decisión difícil, dolorosa y necesaria: solicitar una licencia a mi cargo de Presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, con el que me han honrado los socios en la elección de 2019. Nadie es más importante que la Institución y considero que hay que aceptar la realidad con humildad y dejar espacio para que otros intenten superar este mal momento que nos duele a todos", escribió.

Además, remarcó que su vuelta a la TV también lo llevó a tomar la decisión de alejarse de la presidencia de su amado club: "En estos nueve años he puesto todo mi amor, cariño, sacrificio, dinero y tiempo para mantener a San Lorenzo siempre en lo más alto. Sin embargo, soy consciente de que el club no puede vivir de los resultados del pasado. Como todo grande exige cada días más. Y mi vuelta al programa, que me demandará entre 10 y 12 horas diarias de trabajo, impedirá que pueda dedicarme al club todo lo que requiere este duro momento. De manera que por respeto a la historia y grandeza azulgrana he decidido dar este doloroso paso".

Y se despidió agradeciendo a quienes lo apoyaron en este último tiempo haciendo hincapié en que ama a su club y siempre estará firme junto a él. "Saben que siempre voy a desear de todo corazón lo mejor para San Lorenzo porque estos son los colores de mi vida. Es una decisión difícil para mi, no tengan dudas. A San Lorenzo lo seguiré apoyando en este tiempo desde otro lugar, pero con la misma pasión de siempre", cerró.

¡Cambios!