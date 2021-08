Marcelo Tinelli anunció la presencia de uno de los artistas del momento en La Academia: "Hablé con L-Gante y viene la semana próxima"

En las últimas semanas, el cantante L-Gante (Elian Ángel Valenzuela) recibió muchas menciones en los medios de comunicación a raíz de haber sido citado en un acto político. Este miércoles, Marcelo Tinelli anunció que el artista, que regresó hace poco de su gira por el exterior, visitará La Academia de ShowMatch en exclusiva.

Todo comenzó cuando Marcelo presentó a Julieta Nair Calvo y Gabriel Rentería con el objeto de brindarles su puntaje definitivo, y aprovechó para preguntarle al coach Isaías Alegre sobre sus críticas a las devoluciones del jurado. “Amigues, no se trata de la cumbia que les gusta. L-Gante hace cumbia les guste o no ese estilo, todo evoluciona y se fusiona. Si no estaríamos escuchando aún Adrián y los dados negros, Grupo Red, Green, y toda esa cumbia… ¡Fin!”, había escrito el entrenador.

“Es una cumbia diferente la de L-Gante, por ejemplo. Ayer hablé con él y L-Gante me dijo que la semana que viene va a estar acá en el programa haciendo un show en vivo”, señaló Marcelo Tinelli en el estudio de La Academia. “Está todavía en la cuarentena, después de haber vuelto de México y el jueves hace una recorrida hasta su casa natal, quela vamos a cubrir, y la semana que viene va a venir acá a cantar”, concluyó el conductor.