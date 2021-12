Marcelo Polino le pidió perdón públicamente a Pampita: "Contribuí a que la pases mal"

En una de las primeras galas de Pampita como jurado de Bailando por un Sueño, protagonizó una tremenda discusión con Marcelo Polino sobre la China Suárez que la obligó a abandonar el estudio. Lejos de la actriz, el periodista visitó el ciclo de la modelo y le pidió disculpas públicas.

“Pampita llegó acá porque inventó una historia que había visto a su exmarido con una chica que nada tiene que ver en un motorhome. (…) Conozco a la gente que ensuciaste. La China Suárez es una señora y a su familia le hiciste mucho daño con lo que le hiciste”, dijo Polino en esa ocasión.

Pero en la última edición de Pampita Online, el periodista se mostró arrepentido de ese trsite episodio ocurrido hace más de cinco años y pidió disculpas públicas. "Venía para acá y venía pensando. Esto te lo tendría que haber dicho en privado, pero lo voy a hacer público”, adelantó.

Más sobre este tema Pampita abandonó ShowMatch en vivo tras una tremenda pelea con Polino: "¡Le hiciste daño a la China Suárez con lo que inventaste del motorhome!"

MARCELO POLINO LE PIDIÓ DISCULPAS A PAMPITA POR LA ESCÁNDALOSA DISCUSIÓN EN SHOWMATCH

“Con todo el tema de la China Suárez y lo que pasó con el Wandagate, todo el mundo me reflotó la pelea que yo tuve con vos", dijo Polino. "En su momento la arreglamos rapidísimo", lo atajó Pampita, dando a entender que esa situación fue zanjada en su momento.

"Por ahí no debe haber quedado claro para el público porque la gente me decía ‘pedile disculpas a Pampita por lo que le hiciste aquella vez’. Por ahí amerita que te las pida públicamente, aunque no sé si vos las necesitás”, agregó el periodista.

“Bueno, pero como somos dos personas muy públicas, yo tengo lengua larga y por ahí la gente me decía que te pida disculpas a Pampita. Si amerita, te pido disculpas por lo que pasó en ese momento, porque el otro día te vi en el final de ShowMatch y usaste una frase tremenda: que había llegado como muy rota al show”, señaló Polino.

Más sobre este tema Pampita habló del escándalo de cuando abandonó en vivo el Bailando, tras una chicana de Polino por China Súarez

PAMPITA Y MARCELO POLINO SELLARON SU AMISTAD EN UNA ENTREVISTA ÍNTIMA

“Si, era un momento muy triste, pero había que seguir trabajando y había que vestirse, ir a hacer el programa. No había otra opción”, recordó Pampita. “Por ahí era una época más fuerte mía, de ir al hueso. En la vorágine del reality todo lo vale y yo contribuía a que vos la pases mal", reconoció Marcelo Polino.

Asimismo, Marcelo Polino recordó cómo mejoró la relación con Pampita algún tiempo después. "El día que volví a trabajar, después de la muerte de mi mamá, vos me agarraste la mano, me llevaste a un costado y tuvimos una charla hermosa que no voy a olvidar nunca en la vida", concluyó el periodista.