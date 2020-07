Marcelo Polino reveló qué le dijo Marcela Tauro sobre Jorge Rial: "Me aseguró 'yo lo quiero y no voy a hablar mal de él'"

Fueron 17 años de primicias, cruces, alegrías y enojos para Marcela Tauro en Intrusos. Una etapa que llegó a su fin de manera abrupta un mes atrás luego de la tensa pelea que mantuvo al aire con Jorge Rial. Finalmente, después de rumores y arduas negociaciones, la periodista debuta este lunes Fantino a la tarde y su gran amigo Marcelo Polino contó afronta su nuevo presente laboral.

En Polino Auténtico, su ciclo en Radio Mitre, contó: “Se dijeron muchas cosas sobre el regreso de Marcela. Lo cierto es que a ella la llamó Alejandro Fantino, directamente, y le dijo que estaba encantado de tenerla en el programa. Antes él ya había hablado con Luis Ventura y él le dijo que no tenía problemas con la incorporación de ella”.

Además, reveló qué le dijo la periodista sobre Rial, quien incluso se dijo que no la quería volver a tener sentada a su lado en caso de que volviera a Intrusos: “Ella me dijo ‘yo a Jorge lo quiero y no voy a hablar mal de él’. Cuando pasó lo que todos sabemos, yo intenté mediar pero ella me dijo que era un tema de ellos”.

De esta manera, Marcela Tauro descartó de plano cualquier declaración polémica sobre Jorge Rial tras su polémica partida de Intrusos.