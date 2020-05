Marcelo Polino reveló su lujoso estilo de vida: "Vivo en Recoleta y tengo 200 metros de parque"

Una divertida mesa tuvo Juana Viale en Almorzando con Mirtha Legrand con la visita de Marcelo Polino y el Puma Goity, en días en que la actriz reemplaza a su abuela en la conducción por la cuarentena. El periodista, al hablar de cómo tuvo que modificar sus hábitos por el coronavirus, terminó sorprendiendo al hablar del buen pasar económico que disfruta tras muchos años de trabajo.

“Yo en general vivo en cuarentena. Tengo cuatro o cinco trabajos diarios y después vuelvo a mi casa. En ese sentido no la siento. Tengo un buen espacio en mi casa con un parque grande”, comentó el jurado del Bailando, haciendo que Juana se despache diciendo que “no lo usa” por la blancura que siempre tiene su piel.

“Yo tengo 200 metros de parque. Vivo en Recoleta y es gigante el parque”, aseveró el periodista, recibiendo una divertida pregunta del Puma. “¿200 metros en Recoleta? ¿Es el cementerio?”, lanzó, con mucho humor. “Es como un jardín de paz. Yo no salgo al aire libre. Tengo dos gatas siamesas, pero son como yo y duermen en el placard”, detalló. “Como empezó la cuarentena y no podía venir el jardinero, me volví un experto. Trasplanto, corto el pasto, podo. Hago todo”, reveló Marcelo Polino, quien en varias oportunidades habló de su historia de superación, sus humildes origenes y sus comienzos en el periodismo.