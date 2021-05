Marcelo Polino, implacable tras el descargo de Alex Caniggia sobre MasterChef: "Puede decir que lo que quiera, pero está descalificado"

Provocador innato, Alexander Caniggia (28) se había subido a la polémica por su descalificación de MasterChef Celebrity 2 en una escandalosa transmisión en vivo: "¿Cómo me voy a ir de MasterChef? Me quedo hasta ganar". Sin embargo, las palabras del excéntrico mediático chocaron de frente con la palabra oficial de Marcelo Polino, el embajador del reality gastronómico.

Consultado por Intrusos respecto del escándalo del mellizo de Charlotte Caniggia, el periodista afirmó: "No me sorprendió". Y marcó la diferencia entre ese episodio y cuando renunció a Cantando 2020 en pleno certamen: "No fue una renuncia, fue una descalificación. Es distinto lo que sucedió. Es su forma de ser, su personalidad".

Más tarde, Polino reflexionó sobre las excusas de Fabián Esperón, el representante de Caniggia, quien había comentado que para Alex eran agotadoras las 4 horas de viaje entre ida y vuelta de su casa al estudio, más las extensas jornadas de grabaciones. "Con la desocupación que hay en este país, que la gente está rogando para conseguir trabajo. Aparte está en el mejor programa de televisión, el de más rating, le pagan un sueldazo, come rico, tiene buenos compañeros, lo llevan en auto. ¿Qué más quiere?", enfatizó.

"Fue descalificado. Puede decir lo que quiera". G-plus

Al momento de juzgar al joven respecto de su habilidad culinaria, Polino aclaró: "Fue descalificado y se va a ver el momento que sucede en cámara. Yo creo que tenía posibilidades de llegar a la final, fuera de cámara los chefs decían que era muy ordenado y que escuchaba".

Para cerrar, Marcelo Polino descartó que Alexander Caniggia pueda regresar a MasterChef Celebrity como sugirió: "Fue descalificado. Puede decir lo que quiera en los vivos, pero la posta, la posición oficial del canal es que está descalificado".