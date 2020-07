Marcelo Polino, a corazón abierto a dos años de la muerte de su madre: "La cuarentena me permitió hacer su duelo"

La cuarentena puso los sentimientos a flor de piel. Marcelo Polino contó en Almorzando con Mirtha Legrand que estos meses lo hicieron extrañar a su madre, fallecida en mayo de 2018 tras ser diagnosticada con cáncer.

“A mí me pasó una cosa muy importante en esta cuarentena. Se cumplió el año de la muerte de mi mamá, a fin de mayo. Yo cuando el ante año pasado trabajaba tanto, tanto que del hospital iba al trabajo”, contó, en una mesa que también compartió con Ángel de Brito.

"Me encontré con las cosas de mi mamá que estaban en cajas. Nunca las había abierto, también por falta de tiempo. La cuarentena me hizo hacer su duelo". G-plus

“Ángel estaba muy cerca mío ese año. A los dos días estaba eligiendo un moño para ir a la tele y a la radio. No paré ni un día. Terminé el Bailando, me fui a Mar del Plata con Antonio Gasalla, volví y reemplacé a Rial en Intrusos y me iba a ir justo de vacaciones cuando me agarró la cuarentena”, detalló.

“Ahí me vino la bajada, me encontré con las cosas de mi mamá que estaban en cajas. Muchas cosas las había regalado y otras quedaron en casa. Nunca las había abierto, también por falta de tiempo. La cuarentena me hizo hacer el duelo de mi mamá de una manera copada. Silenciosa, yo vivo solo y la cuarentena te aísla más del resto” , reflexionó Marcelo.4

“Todo el mundo tiene problemas y va a trabajar, pero yo trabajo de loco, divertido. No me di cuenta el mientras tanto, me llevó la corriente. Me quedo solo y me encuentro con fotos, recuerdos”, aseveró Marcelo Polino.