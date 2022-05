Marcelo Polino analizó el perfil mediático de Eugenia Suárez: "Yo conozco a otra China, se construyó un personaje"

En el inicio del recordado Wanda Gate, Marcelo Polino le declaró la guerra a la China Suárez, ofendido porque ella le clavó el visto a un mensaje que le envió para interiorizarse de su situación, pero nunca le respondió.

Desde entonces, el periodista le soltó la mano a su amiga, e inclusive hizo un pedido de disculpas público a Pampita por aquel recordado reproche que le hizo sobre Eugenia Suárez cuando ambos eran jurados de ShowMatch.

Este martes, el periodista visitó Socios del espectáculo, donde le preguntaron si en algún momento la China le respondió el mensaje. “Ella me escribió, pero yo le respondí. Me escribió por Instagram”, reveló, y cuando lo consultaron sobre el contenido, señaló: “No sé porque no lo leí”.

Más sobre este tema Marcelo Polino le pidió perdón públicamente a Pampita: "Contribuí a que la pases mal"

MARCELO POLINO SE MOSTRÓ DISPUESTO A RECONCILIARSE CON LA CHINA SUÁREZ

El tiempo atemperó el enojo de Polino, que aseguró que con la China “seguramente nos encontraremos y nos abrazaremos y nos reiremos”.

Cuando le preguntaron si le gusta cómo se maneja mediáticamente la actriz, Polino dijo hay mucho de “personaje”. “Lo que pasa es que yo conozco otra China que por ahí no está tan… Porque también se construyó un personaje de la China… Nosotros aportamos a construir”, dijo, a modo de autocrítica, y luego ensayó su defensa.

“No es la primera persona que ha salido con alguien casado. De hecho, hay productores muy importantes que tienen amantes, que son casados también, y todos los conocemos y nadie dice nada”, cerró el conductor de Polino auténtico.