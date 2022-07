Marcelo De Bellis dio una pista de cómo reemplazarán a Érica Rivas en Casados con Hijos: "Dardo no va a estar solo"

El escándalo que generó la sorpresiva salida de Érica Rivas de Casados con Hijos sigue en pie, más ahora que Marcelo de Bellis dio una pista de cómo se resolverá su polémica ausencia.

Tanto él como sus compañeros se están preparando para la adaptación de la aclamada historia televisiva al teatro, en enero de 2023.

En este contexto, el actor charló con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad) y contó una intimidad sobre su personaje, Dardo Fuseneco, esposo de María Elena, interpretada por la actriz.

MARCELO DE BELLIS DIO UNA PISTA DE CÓMO REEMPLAZARÁN A ERICA RIVAS EN CASADOS CON HIJOS

"Ha sufrido una crisis matrimonial importante, no puedo anticipar mucho. En el último capítulo ellos se habían ido a París, pero de ahora no puedo contar nada porque sería tremendo...", afirmó, justificando en la comedia la ausencia de Rivas.

Antes de despedirse, sumó llamativos datos de la trama.

"Dardo no va a estar solo". G-plus

"No te lo puedo decir. Puede aparecer la suegra, otra mujer, la hermana, no sabemos. Bueno yo sí lo sé, pero no lo puedo contar porque además el misterio se acaba el día del estreno. Hay muchas posibilidades atractivas".

"Dardo no va a estar solo y hasta ahí puedo contarte", cerró, enigmático.