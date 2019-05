Marcela Tinayre reveló la exigencia que hizo Mirtha Legrand al entrar al quirófano: "No quiso demaquillarse"

Se sabe que Mirtha Legrand (92) es una mujer coqueta a ultranza, aunque nunca se sospechó hasta qué punto llevaría su necesidad de estar siempre como una diva. Así es que horas después de someterse a la operación por bridas abdominales, Marcela Tinayre (68) contó cuáles fueron los insólitos pedidos que hizo su madre antes de ingresar al quirófano.

Por empezar, la hija de la conductora de Almorzando con Mirtha Legrand explicó desde su propio programa, Las Rubias: “Habré llegado a la casa de mi mamá a las diez de la mañana y la vi bellísima, toda vestida de blanco, con los aros, maquillada y peinada”.

Acto seguido, Marcela detalló que, como es friolenta, Mirtha se llevó “su bolsita de agua caliente” al sanatorio. Una vez confirmada la necesidad de que sea sometida a la operación, Legrand se preocupó por lo que diría la prensa y qué pasaría por su trabajo, hasta que luego “pidió que no hablen de intestino”, porque no le gustaba.

Más tarde Marcela dijo que le ofreció una excelente crema demaquillante, pero que su madre le aclaró: “No. Yo no me quiero sacar el maquillaje”. No solo eso, cuando la enfermera le comentó que debía quitarle el esmalte de uñas, Legrand exclamó: “¡De una sola uña!”.

"Volvió del quirófano como una flor. Estaba radiante, porque estaba maquillada, con su pelo rubio...", concluyó Marcela Tinayre su insólita anécdota de la operación de Mirtha Legrand.