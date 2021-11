Marcela Tinayre recordó la filosa frase que le dijo a China Suárez cuando era novia de Nacho Viale: "Me importa un carajo lo que te pasó"

Un día de verano, hace poco más de una década, Marcela Tinayre se colmó la paciencia con China Suárez (29), por entonces pareja de Nacho Viale (40) y le expresó su hartazgo sin filtros en su casa de Punta del Este.

"Todos los días era (queja) 'porque Fulano me sacó, Sutano'. Un día le dije 'flaca, estamos veranendo. A mí me importa un carajo lo que te pasó, resolvelo con alguien. Pero no toda mi casa va a estar pendiente de esto'", contó en Intrusos.

La anécdota hizo descostillar de la risa a Adrián Pallares y a Rodrigo Lussich, quienes estaban entre sorprendidos e imaginando la visceral reacción de la hija de Mirtha Legrand. "Así fue, pero después no la vi mucho más", respondió la Tinayre sobre su exnuera.

LA EXPERIENCIA DE MARCELA TINAYRE CON LA CHINA SUÁREZ COMO NUERA

"La China se acababa de ir de Casi Ángeles y esas quejas eran algo que me llamaba la atención, que además lo cuento porque lo digo públicamente siempre", explicó la conductora de Las Rubias.

Al final, Marcela Tinayre se abstuvo de opinar a fondo sobre el escándalo por el coqueteo de China Suárez con Mauro Icardi, que desencadenó la separación del delantero de PSG de Wanda Nara: "Yo no la conozco tanto a la China. La verdad es que no la conozco tanto, ni la sigo ni la tengo".