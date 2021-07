Marcela Tinayre y una contundente definición de la personalidad de Pampita: "Con una sonrisa te puede decir cosas tremendas"

Marcela Tinayre analizó el papel de Pampita en La Academia y la definió sin rodeos. En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, la conductora opinó de cada uno de los integrantes del jurado de Showmatch y aseguró que la pareja de Roberto García Moritán utiliza su sonrisa para ser más sutil ante sus palabras.

“El jurado me encanta, me encanta el desparpajo de Jimena, la cosa medida pero con un humor oculto de Piquín, Pampita es Pampita y vos sos el más lineal, directo, como se diría en el psicoanálisis”, expresó la mamá de Juana Viale y de inmediato, Ángel de Brito repreguntó: “¿Qué quiere decir que Pampita es Pampita?”.

Fue allí cuando Tinayre explicó qué quiso decir. “Pampita es ella, es contundente y con una enorme sonrisa puede decir cosas muy tremendas”, dijo en la emisión de eltrece y De Brito avaló sus dichos convencido: “Sí, con esa sonrisa te tira unos venenos hermosos”.

Marcela también habló de quién le gustaría que ocupe su lugar cuando dé a luz a su beba: “A mí me encanta y aplaudí cuando estuvo Guillermina Valdés. Me gustó porque estuvo muy hábil porque pudo, con mucho humor, despegarse de ser la mujer del capo. Ella impuso su estilo, supo observar, es actriz. A mí me encantó y además estaba bellísima”.