Marcela Tauro anunció la separación de Martín Bisio tras 7 años juntos y explicó los motivos

Tras siete años juntos, Marcela Tauro (58) y Martín Bisio (38) terminaron su relación, aunque en buenos términos, según contó la panelista de Intrusos en No está todo dicho (La 100), donde también confirmó que “siguen hablando”.

"Me separé de Martín, mi novio de 7 años. Nos separamos en buenos términos y seguimos hablando. No sabía si decirlo o no, no soy mucho del posteo porque me parece frío...", contó Tauro en el ciclo que conduce Guido Kaczka.

“Tenemos distintas formas de ver la vida en este momento. No hubo terceros en discordia ni nada. Hay amor, y es más difícil separarse cuando hay amor, pero en este momento queremos cosas diferentes y no lo quiero arrastrar a lo que yo quiero y que él me arrastre a lo que quiere", explicó la periodista.

MARCELA TAURO Y MARTÍN BISIO, UNA RELACIÓN QUE SUPERÓ TODAS LAS BARRERAS

En numerosas entrevistas, Marcela Tauro tuvo muchos dilemas respecto a su relación con el empresario rosarino debido principalmente a sus prejuicios con la diferencia de edad, la relación a distancia, el qué dirán y sus inseguridades, pero poco a poco se fue soltando para vivir un gran amor.

"Cuando empezamos a salir yo estaba re nerviosa: imaginate que soy una mujer de 52 años que tiene celulitis, imperfecciones. ¿Qué se yo? Martín es más joven, entrena y me daba vergüenza desnudarme delante de él. No fue fácil, pero superé todo porque vale la pena”, le contó a Pronto en 2017.

La actual no es la primera crisis que sufren Marcela y Martín, y ella explicó en una entrevista en LAM que se debía a sus bloqueos con determinados temas. “Es algo que me pasa por mis inseguridades, por la diferencia de edad. Todavía estoy con esas cosas, en que a veces estoy más segura y a veces menos”, contó en LAM.

“Esto me agarró en un momento en el que pensé: ‘Este chico tiene que tener un hijo’. Y se lo dije. Pero él me dijo: ‘Marcela, escúchame, ya lo hablamos esto’. Y tiene razón. Pero son esas inseguridades que me agarran a veces”, agregó, aunque en otra ocasión se mostró más abierta.

“La gente más joven es más libre, no tiene mambos, los que tenemos toda la gente grande. Vienen con un chip de estar ‘sin problemas’. Al contrario, te solucionan todo, te tratan mejor, te cuidan, te miman, te protegen, son leales. Por ahí, en contra, que la gente te critica más, o piensan que vos lo mantenés, esas boludeces. Pero la verdad que yo veo todo a favor”, reflexionó en una entrevista con Teleshow.