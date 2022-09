Marcela Tauro habló del Teto Medina y explicó por qué dejó de ser su amiga

Marcela Tauro opinó contundente en Intrusos sobre la noticia de la detención del Teto Medina, quien está acusado por abandono de persona y reducción a la servidumbre.

“No me sorprendió. No conozco mucho de la vida de él desde hace 20 años a esta parte. Trabajé con él en Indiscreciones”, comentó la panelista sobre el presentador.

Al final, Tauro agregó: “Fui amiga de salir y demás pero después le perdí el rastro. Lo último que me enteré de él es por los medios y supe que estaba en rehabilitación”.

Más sobre este tema Detuvieron a Marcelo "Teto" Medina en una causa por abandono de persona y reducción a la servidumbre

MARCELA TAURO CONTÓ CUÁL FUE SU REACCIÓN LA ÚLTIMA VEZ QUE SE LO CRUZÓ A TETO MEDINA

Marcela Tauro se sinceró en el programa de América sobre cuál fue su reacción la última vez que se lo cruzó a Teto Medina, en medio del debate por su reciente detención.

“Un día me lo encuentro por la calle, yo iba con mi hijo, y lo vi tan mal que me hice la bol… para no saludarlo. Me dio mucho dolor verlo así y él ni me registró”, confesó Tauro.