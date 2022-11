Marcela Tauro opinó fuerte sobre la infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara: "China Suárez te baja la autoestima"

Las fuertes declaraciones de Wanda Nara sobre la China Suárez por su affaire con Mauro Icardi llevó a Marcela Tauro a opinar a fondo sobre la explosiva reacción de la empresaria, tanto con su marido como con la actriz.

"La mujer en cuestión (por la China) es muy conocida en Argentina por haber roto numerosas familias famosas. Una vez salió con un actor mientras su esposa estaba embarazada y perdió al bebé", dijo Wanda en Vanity Fair Italia, generando un picante debate en Intrusos.

MARCELA TAURO, SOBRE LA INFIDELIDAD DE MAURO ICARDI A WANDA NARA CON LA CHINA SUÁREZ

Marcela Tauro: -Wanda no la pasa bien. Por más que nos vende un mundo de colores, no es feliz. No la pasa bien.

Virginia Gallardo: -En la nota que ella da en Italia dice 'a mí me duele que la persona con la que él me engaña es de estas cualidades, características’. 'No es que me engañó con Marcela (Tauro). No, me engañó con esta persona que ya tiene antecedentes'.

Marcela Tauro (bromeó): -Tengo características parecidas…

Nancy Duré: -El engaño es el engaño, ¿por qué le molestar particularmente la China?

Tauro: -Le molesta porque es hermosa. Todos se le enamoran. Es exitosa. Te baja la autoestima. Wanda es hermosa, pero te baja la autoestima…