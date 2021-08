Marcela Tauro le hizo una pregunta al hueso a Florencia Peña: "¿Te quisiste morir cuando se viralizó tu video íntimo?"

Marcela Tauro y Florencia Peña vivieron un profundo frente a frente en PH, Podemos Hablar. La periodista le preguntó sin filtro a la actriz por el video íntimo que se filtró en las redes y en los medios, teniendo relaciones sexuales con quien era su marido, Mariano Otero, en 2013. En la respuesta, Flor se mostró movilizada.

"Para mí este fue el momento más difícil de tu vida mediática, ¿qué te pasó a vos cuando se filtró el video? ¿Te quisiste morir? ¿Sabés quién lo difundió?", indagó Tauro.

Recordando ese doloroso episodio, que la distancia capitalizó como aprendizaje, Peña contestó con signos de vulnerabilidad: "No supe nunca quién lo hizo, y sí, me quería morir. Me sentí absolutamente sola. Era un momento en el que no había tanta deconstrucción, entonces, yo era la culpable de lo que me estaba pasando. Y si bien yo siempre siento que las cosas que nos pasan en la vida vienen a contarnos algo, y jamás sentí que yo era una víctima, a eso lo sentí después. En el momento que sucedió, me quería morir. No sabía cómo mirar a mi mamá, a mi papá a la cara. Me sentía culpable, sentí que lo que había hecho no estaba bueno. Que estaba lastimando a mucha gente. Me costó entender que no había nada malo".

Respecto a sus hijos, Tomás y Juan, Florencia agregó: "Mis hijos tienen una cabeza enorme. En ese momento mi hijo más grande, Toto, me dio un abrazo y me dijo 'no pasa nada'. Y es así".

Florencia Peña rompió en llanto en su programa al recordar la filtración de su video íntimo:

En junio de este año, Florencia Peña abordó la extorsión que sufrió una mujer por parte de una expareja, quien la amenazó y difundió videos de su intimidad, y rompió en llanto en Flor de Equipo al evocar su propia experiencia, en 2013, con quien era su marido, Mariano Otero.

"Me genera mucha emoción porque yo padecí muchísimo cuando se filtró mi contenido íntimo. No fue una pornovengaza, fue un hackeo. Yo no sentí lo que creo que hoy pueden sentir algunas mujeres, que es una mirada distinta sobre eso. Yo me sentí absolutamente acusada, absolutamente denigrada como mujer, y sentí que tenía que pedir disculpas por haber hecho eso en mi intimidad", comenzó diciendo la conductora, sin contener las lágrimas.

"Yo todavía estoy con cinco juicios, esperando una resolución, pero te escuchaba Paulo (Kablan) y reviví cosas que a mí me hicieron mucho daño, y a mí familia también. Pero el avance de las leyes y de los derechos de las mujeres hacen ver que con este tipo de delitos podemos sentirnos resguardadas, en un punto, porque esto es para siempre. Yo lo vivo todos los días de mi vida, cuando alguien me pone el video en las redes y tengo que renunciar links", agregó Florencia Peña.