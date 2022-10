Marcela Tauro, furiosa con Flor de la Ve porque la mandó a callar en vivo

Flor de la Ve suele retar a sus panelistas cuando siente que ha perdido el control del ciclo que conduce desde enero de este año, y este jueves vivió un tenso momento con Marcela Tauro que, según Ángel de Brito, no habría terminado de la mejor manera detrás de cámara.

A la conductora de Instrusos se la vio molesta en varios momentos del programa de este jueves, y fue por eso que en algún momento estalló: "¡Momento! ¡Por favor! ¡Que acá hay una conductora y estoy hablando!", dijo, gesticulando con los brazos para llamar la atención de los panelistas que discutían entre ellos.

Pero en otro momento candente entre Marcela Tauro y Nany Duré, De la Ve no veía lugar para meter un comentario, por lo que insistió. "Hoy parece que no estuviera. Parece que no estuviera, es una cosa de locos. Me encanta", dijo,

ÁNGEL DE BRITO REVELÓ QUÉ HABRÍA PASADO DETRÁS DE CÁMARA ENTRE FLOR DE LA VE Y MARCELA TAURO

“¡Qué mala que estaba Flor de la Ve hoy! ¡Los hizo callar de vuelta a todos! Un día, Tauro la va a boxear al aire. Un día, esto termina mal”, dijo De Brito en LAM. “¡Malísima! Feo, re feo. Yo lo estaba viendo. Fue un momento re incómodo”, coincidió Yanina Latorre.

“Vos nos callás y nos apagás los micrófonos, pero no estaba desordenado y no sé si le estaban diciendo algo por cucaracha o tenía que meter un chivo o algo. ‘¿Ya pedí tres veces que te calles y yo soy la conductora’… No habló nunca más Tauro. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Yo me levanto y me voy”, reconoció Latorre.

“Yo no lo vi, lo leí en las redes, pero termina mal. Yo la conozco a Tauro y te faja. No es término medio, y Tauro estuvo así. ‘A mí no me callás nunca más, Flor de la Ve’, le dijo en el corte”, aseguró Ángel de Brito.