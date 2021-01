Marcela Tauro enumeró las singulares fobias de Polino ¡y él se hizo cargo!: "No me gusta estar en contacto con la naturaleza, ni el sol"

La extensa carrera periodística de Marcelo Polino y Marcela Tauro los unió primero como colegas, luego entre ellos nació una estrecha y cariñosa amistad que la llevó a la panelista de Fantino a la Tarde a reconocer las singulares y muy concretas fobias de su amigo.

"Les voy a contar algunas de las fobias que tiene mi amigo Marcelo Polino. Él no podría estar en un lugar así, como estoy yo ahora, con la naturaleza, en el sol. Ni hablar en la playa, en el mar y en la arena. Para él es horrible, ¡no soporta eso! Por ejemplo hay que acondicionarle las habitaciones, en los hoteles o departamentos a los que va, con black out oscuro. Tiene que estar todo bien oscuro, que no entre un hilo de luz. Se lleva su almohada a donde viaja y jamás lo vi con una camisa o remera de maga corta. ¿Por qué?", dio Tauro en un video que le mostraron a Polino en Cortá por Lozano.

"El antaño pasado estaba en Mar del Plata y en vez de ir a una casa, fui a un departamento y yo puse doble black out, cartulinas negras, y como no me daba abasto, pedí un colchón y lo puse". G-plus

Haciéndose cargo de cada una de las fobias mencionadas por Marcela, el periodista asintió y amplió: "La amo a la Tauro, un beso. Pero yo te explico una cosa: el antaño pasado estaba en Mar del Plata y en vez de ir a una casa, fui a un departamento y yo puse doble black out, cartulinas negras, y como no me daba abasto, pedí un colchón y lo puse (para tapar)".

"No me gusta estar en contacto con la naturaleza. Yo tengo un parque muy grande en mi casa y es como un jardín de paz, porque está divino, pero yo te lo miro desde el ventanal". G-plus

Siguiendo de atenta su relato, Vero Lozano acotó con humor: "Sos como un vampiro". Tras cosechar la risa de su entrevistado, Marcelo Polino concluyó: "Sí, yo no soporto. Es más, no me gusta estar en contacto con la naturaleza. Yo tengo un parque muy grande en mi casa y es como un jardín de paz, porque está divino, pero yo te lo miro desde el ventanal… Me hace mal el sol, tengo alergia al sol".