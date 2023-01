Marcela Tauro, durísima con Rodrigo de Paul por la filtración del acuerdo con Camila Homs

Luego de que se diera a conocer detalles del acuerdo al que llegaron Camila Homs y Rodrigo de Paul tras ponerle punto final a su historia de amor (del que nacieron sus hijos Bautista y Francesca), Marcela Tauro fue letal con su opinión al aire.

“Hago una pregunta. ¿No es violencia difundir el arreglo económico que hicieron? Yo lo tomo como violencia. No sé quién difundió el acuerdo pero, ¿cómo la dejan a ella?”, comenzó diciendo la panelista de Intrusos, firme.

“Es un ‘mirá todo lo que le damos y qué pesada que es’. Además, la gente no tiene por qué saber lo que Camila gana”, agregó, dejando en claro lo que piensa respecto a la filtración de las condiciones a las que llegó la expareja.

Por último, tras escucharla, Nancy Duré cerró: “Si no me equivoco, De Paul es el que había puesto la cautelar para que no se hable de valores, justamente para proteger a sus hijos por sobre todas las cosas”.

LA FAMILIA DE TINI STOESSEL EESTARÍA FURIOSA CON CAMILA HOMS TRAS SU POLÉMICO VIDEO CONTRA LA CANTANTE

Lejos de que el video que mostró a Camila Homs arengando a un grupo de personas que estaban insultando a Tini Stoessel quedara en el pasado, la familia de la cantante habría reaccionado con mucha indignación.

Así lo dio a conocer el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live: “Las palabras que me contaban fueron las siguientes… ‘vulgarmente desubicado’”, sostuvo, en referencia a la actitud que tuvo con Camila con la actual pareja de su ex, Rodrigo de Paul, en un boliche de Punta del Este.

“También me comentaron allegados a la familia que no les sorprendió el gesto de la ex de Rodrigo, sobre todo en medio del caos que hay después de la denuncia que trascendió en los medios”, agregó.

Por último, Etchegoyen hizo hincapié en que la familia de Tini (que actualmente está viviendo una historia de amor con De Paul) estaría “incómoda” con el escándalo que se generó, lo que habría ocasionado una charla con De Paul ya que “”.