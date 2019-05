La acusación pública de Cinthia Fernández a Florencia de la Ve, a quien señaló como la responsable de bajarla de la obra El champán las pone mimosas, en 2007, abrió paso a un picante debate en Intrusos, en el que Jorge Rial les hizo una consulta puntual a sus panelistas, sin imaginar que Marcela Tauro sería la primera en recoger el guante y lanzar un filoso comentario sobre Florencia.

"Yo sí la veo bajando a alguien (de una obra). No digo que lo haya hecho", comenzó diciendo Tauro sobre De la Ve. G-plus

"Les hago otra pregunta a ustedes que saben de esto. ¿Ustedes se imaginan a Flor bajando a alguien?", indagó el conductor. "¡Sí!", lanzó en el acto y con seguridad la periodista, anticipándose a la opinión de sus compañeros. "Ay, perdón", acotó, al advertir su inmediatez. "No está bien, me gusta que sean así", agregó Jorge, devolviéndole la palabra. "Pero sí, la verdad que sí... No estoy diciendo si lo hizo o no lo hizo, él preguntó si la vemos (haciendo eso)".

Acto seguido sus compañeros comenzaron a dar sus opiniones, algunas disintiendo con Tauro, quien reafirmó su postura recordando las acciones legales que De la Ve le inició a Mabel, la madre del diseñador Jorge Ibáñez, fallecido en marzo de 2014. "Una mujer que le hizo juicio a la madre de su amigo es capaz de cualquier cosa. Yo a la madre de un amigo, eso no se lo haría", dijo Marcela, sin dar nombres, pero haciendo clara mención a ese episodio.

Tras la muerte de Ibáñez, su madre fue a Intrusos y contó que Flor de la V y su hijo, Jorge, estaban distanciados por cuestiones económicas. "Mi hijo le prestó dinero y ella nunca me vino a decir nada. Jorge era incapaz de decir que no y se han abusado", había dicho la mujer. Luego, la capocómica salió a defenderse y contó que iniciará acciones legales contra la madre de su amigo.