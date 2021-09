Marcela Tauro dejó sin palabras a Flavio Azzaro con una filosa crítica: "Busca cámara"

El debate político sobre las campañas electorales para las PASO puso bajo la lupa de sus compañeros a Flavio Azzaro en Polémica en el Bar: Marcela Tauro argumentó que sus preguntas extensas es "porque busca cámara".

"Chiche (Gelblung), estoy anonadado de lo fuerte que estuviste ayer con Santilli y Larreta. Muy fuerte, muy al hueso", dijo Azzaro, con ironía, metiéndose solo en la “boca del lobo”.

Sin filtro y molesto, Gelblung le respondió: "No, sabés por qué no estuve fuerte, porque vos sos un hincha pelota, que para hacer una pregunta tardás 10 minutos. No dejás hablar".

"Los periodistas que hacen preguntas largas es porque buscan que la cámara esté siempre con ellos". G-plus

Avalando el pensamiento del periodista, Marcela Tauro recogió el guante y dio su opinión sin rodeos: "Tiene preguntas largas. El que extiende las preguntas es porque busca cámara".

"No, no seas mala, Marce", le contestó Flavio. Sin embargo, la periodista sostuvo su firme postura al respecto: "En general, los periodistas que hacen preguntas largas es porque buscan que la cámara esté siempre con ellos".