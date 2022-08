Marcela Tauro cuestionó duro la actitud de Piñón Fijo tras el estallido público de sus internas familiares

El viernes pasado, Piñón Fijo sorprendió en redes sociales con un delicado posteo, en el que expuso que no puede ver a su nieta, hija de Sol Gómez, por diferencias familiares. La denuncia no pasó inadvertida y generó diversas reacciones, entre ellas la de Marcela Tauro, quien cuestionó duró el accionar del animador infantil.

"El viernes, cuando le pregunté a Piñón por qué lo había hecho, él me dijo que no tenía forma de llegar a sus hijos, a sus nietos. Y para que cuando Luna sea grande y me recrimine que no la veo, sepa por qué la veo", comenzó diciendo Pablo Layus, este lunes en Intrusos, desatado el escándalo familiar.

Con firmeza, Tauro descreyó de que Piñón Fijo no sea consciente del impacto que tendría su publicación en redes: "Es un hombre de los medios. Yo no le creo. Sabe muy bien lo que hacía y que lo iban a levantar".

"Yo no le creo. No puedo creerlo de alguien que está en los medios. ¿Cuántos seguidores tiene? Sabe que lo van a levantar. Lo que hizo es una denuncia, con hashtag que usa #derechonietos #derechoabuelos", sentenció la panelista, con contundencia.

"A esta altura, él tiene que hablar. Es el ídolo de los chicos... Lo están denunciando de algo grave y trabaja para niños". G-plus

EL CONSEJO DE MARCELA TAURO A PIÑÓN FIJO

A pocas horas de que Sol y Jeremías, hijos de Piñón Fijo, dieran su versión de los hechos y sacaran a la luz detalles sensibles de su vínculo, Marcela Tauro miró a cámara y le dijo un consejo al animador, quien se llamó a silencio.

"A esta altura, él tiene que hablar. Es el ídolo de los chicos… Ellos levantaron la perdiz. Lo están denunciando de algo grave y trabaja para niños", concluyó la panelista de Intrusos.