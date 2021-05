Marcela Tauro cruzó con todo en vivo a Flavio Azzaro por decirle "sicaria": "Me dolió porque es alguien que cobra por matar"

Los cruces en vivo se han transformado en una constante en Polémica en el bar tras los enfrentamientos telefónicos de Rocío Oliva con Claudia Villafañe y Horacio Cabak, respectivamente. Ahora le tocó el turno a Flavio Azzaro, que este miércoles llamó ‘sicaria’ a Marcela Tauro y causó tal revuelo que la propia periodista llamó al aire para exigir explicaciones.

Cuando Luis Ventura le dijo a Azzaro que Tauro y Jorge Rial solían criticar a Marcelo Tinelli, el periodista disparó: "Pero esos son dos sicarios. Mataron a toda la Argentina".

“Yo estaba bárbara, divina, hasta que me dijeron que Azzaro me llamó ‘sicario’ y me preocupé. La verdad, eso me dolió porque laburamos juntos. Que vos me digas a mí ‘sicario’ que es alguien que cobra por matar… yo estoy lejos de eso”, dijo Tauro por teléfono mientras el panelista se ponía pálido. “No, Marce, no era eso. Me expresé mal. Lo que quise decir es que tirás fuerte”, ensayó Azzaro tímidamente.

“Lo demás te lo admito pero que me llames ‘sicario’, no me gusta. Tiro fuerte, eso no lo discuto. Yo no quiero que parezca que cobro por pegar. Aclaro eso, por las dudas”, agregó Marcela Tauro, conforme con las disculpas. “Gravísimo lo que dije, te pido mil disculpas, no quise expresarme así. Laburamos juntos, sos una gran persona. Yo me refería a que sos de tirar fuerte. Si te molestó un gramo, perdoname”, concluyó Flavio Azzaro.