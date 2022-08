Marcela Tauro criticó al marido de Silvina Escudero por no posar con ella tras el Civil: "Fue el hombre invisible"

A 24 horas del casamiento por civil de Silvina Escudero con Federico, Marcela Tauro cuestionó con firmeza la actitud del flamante esposo de la bailarina, de no posar ante las cámaras con ella luego de firmar la libreta.

"Fue raro ver a la novia sin el novio. No estamos acostumbrados a eso", comenzó diciendo la panelista de Intrusos, mientras en pantalla pasaban imágenes de Silvina, mostrando con una enorme sonrisa la libreta azul de casada.

En consonancia con Tauro, el locutor recordó la presencia de las mascotas de Escudero en la reunión, y acotó: "Les dieron más lugar a los perros". Y Marcela no solo asintió, fue por más: "Sí, los perros tuvieron más protagonismo... Fue el hombre invisible".

"Me pone mal por ella. A mí no me gustaría estar sola hablando... Entiendo que sea tímido, pero me da tristeza", afirmó la panelista.

SILVINA ESCUDERO EXPLICÓ POR QUÉ SU MARIDO NO POSÓ ANTE LAS CÁMARAS

A minutos de dar el "sí, quiero", Silvina Escudero salió del restaurante en el que concretó su unión civil con Federico, compartió su gran felicidad y explicó por qué el comerciante no habló con Intrusos ni posó para las cámaras presentes.

"Él no trabaja en los medios. Le hacés una preguntita y se muere de vergüenza, pobrecito", contó la bailarina.

Acto seguido apoyó la decisión de Federico: "Para mí es hermoso. Respeta mi trabajo, le encanta, y me da todo el lugar. Nosotros agasajamos a la prensa en el Civil, pero se muere de vergüenza".