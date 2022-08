Marcela Tauro criticó fuerte a Camila Homs: "Nos mintió en la cara"

Tras meses de litigio legal, Camila Homs y Rodrigo de Pául parecen haber encontrado un equilibrio en su relación, al punto de que ambos se han mostrado con sus nuevas parejas públicamente, aunque a Marcela Tauro hay algo de todo eso que no le cierra.

En Intrusos, Maite Peñoñori mostró las fotos del reencuentro de Camila con sus pequeños hijos en la casa de Rodrigo, y eso fue el detonante para que Marcela Tauro afirmara que la modelo “les mintió en la cara” a los medios con el fin de manipular la situación a su favor.

“Tengo una sensación de que nos mintió en la cara porque el año pasado, y ella no dio notas, entonces nos va a decir ‘Yo no dije eso’, nos hacían llegar cosas desde el lado de ella como que estaba indignada porque habría sido abandonada por su marido que la dejó por Tini”, sostuvo.

MARCELA TAURO, INDIGNADA POR LA ACTITUD DE CAMILA HOMS ANTE DE PAUL TRAS EL CONFLICTO

“Ahora, de golpe, se olvidó de todo”, dijo Tauro, indignada. “Yo no digo que viva resentida, pero no pasaron cinco años, pasaron tres meses y ahora están en pareja, se llevan todos bien. ¡Nos mintieron en la cara!”, insistió.

La panelista hizo un paralelismo con lo que decía el entorno de la modelo hace un tiempo, cuando la situación parecía diferente. “Si nosotros pasamos lo que era este programa hace dos meses, era otro programa, no lo que estamos diciendo ahora. Eso es lo que estoy diciendo, que no pasó un año”, explicó.

“A mí no me importa nada, pero el archivo existe y nosotros pasamos programas enteros hablando de Camila, y resulta que estaba de novia con alguien”, cerró Marcela Tauro, indignada con Homs, de quien pensó que "seguía enganchada" con De Paul, su ex.