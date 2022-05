Marcela Tauro contó que Alejandro Fantino ayudó a que se amigara con Luis Ventura: "El cariño siempre está"

Luego de estar varios años enfrentados a Marcela Tauro tras su salida de Intrusos, Luis Ventura pudo recomponer su relación con su colega cuando sus caminos volvieron a juntarse en Fantino a la tarde, el ciclo que lideró Alejandro Fantino por América.

Y fue en ese programa donde Marcela y Luis pudieron limar sus asperezas gracias a la intervención de Fantino, tal como lo contó Tauro en Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez: “Estamos muy bien con Ventura”, comenzó diciendo.

“Alejandro Fantino nos amigó. Trabajando con él, tuvimos los mismos códigos de siempre como si no hubiera pasado nada y yo sé que si mañana me pasa algo me manda un mensaje y yo lo mismo”, agregó.

Por último, la entrevistada cerró el tema dando algunas pistas de cómo se encuentra su vínculo actual con Luis Ventura: “No vamos a comer y eso, pero el cariño siempre está”.