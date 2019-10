Marcela Tauro aseguró que su novio "debería ser padre": qué métodos analiza para ser madre por segunda vez

A los 54, Marcela Tauro y su pareja, Martín Bisio, 23 años menos que ella, reflexionan sobre la idea de tener un hijo juntos. Aunque Marce ya es mamá de Juan Cruz, fruto de su pasada relación, quiere volver a ser mamá para que su novio cumpla el deseo de convertirse en papá.

En diálogo con El club del Moro, el ciclo radial de Santiago Del Moro, la panelista de Intrusos develó la charla que tuvo con su novio: "Hablamos del tema maternidad y paternidad. Por ahora, no está en los planes. Después de la llegada al mundo de Juan Cruz, me recomendaron no volver a quedar embarazada por el síndrome de Hellp". Y aclaró: "Creo que Martín sí debería ser padre”.

"Llegada esa etapa, veremos cómo; tenemos dos opciones: adoptar o alquilar un vientre". G-plus

Marcela remarcó que con Martín ya pensaron en los métodos entre los que podrían elegir para tener un hijo juntos. "Llegada esa etapa, veremos cómo; tenemos dos opciones: adoptar o alquilar un vientre. Todavía no sabemos por cual opción nos inclinaríamos", reveló.

Antes de cerrar, Tauro contó que a su pareja "le encantan los chicos" y que desea profundamente que él pueda llegar a ejercer el rol de padre: "Yo ya no puedo volver a ser mamá y tampoco podré más adelante, pero él tiene que cumplir su deseo”.