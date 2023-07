Marcela Tauro aseguró que Nicole Neumann está molesta por las actitudes de Mica Viciconte con Indiana Cubero.

En medio del distanciamiento entre Nicole Neumann y su hija mayor, Indiana Cubero, Marcela Tauro aseguró que la modelo está molesta con Mica Viciconte, la novia de Fabián Cubero, por cómo se maneja con la adolescente.

En primer lugar, Marcela habló del supuesto enojo de Nicole con Mica por el escándalo que protagonizó en Salta, en el que estuvo presente Indiana. "Estos episodios no la benefician. Porque lo que había llegado el fin de semana es que había hecho un escándalo, había gritado y demás. Eso le cambia la opinión a algunos”, sostuvo en Intrusos.

"Estos episodios no la benefician. Porque lo que había llegado el fin de semana es que había hecho un escándalo, había gritado y demás. Eso le cambia la opinión a algunos". G-plus

Entonces, su compañera, Karina Iavícoli, habló a fondo de la personalidad de Viciconte. "Mica tiene carácter muy fuerte, bueno, todos en esta historia y siempre queda justo como la protagonista de los episodios. Con la nena cuando sube las fotos y el padre queda a un costado. Entonces no se termina de saber si él la mando o no", dudó.

MARCELA TAURO SE IDENTIFICÓ CON NICOLE NEUMANN

Ante el comentario de Karina Iavícoli, Marcela Tauro reaccionó identificándose con Nicole Neumann.

"¿Pero quién sube la historia? ¡Ella! Y tiene todo el derecho de hacerlo, pero también yo me pongo en el lugar de Nicole y si la actual de mi ex sube fotos con mi hija, con la que estoy peleándome, la verdad, me daría en el hígado". G-plus

"¿Pero quién sube la historia? ¡Ella! Y tiene todo el derecho de hacerlo, pero también yo me pongo en el lugar de Nicole y si la actual de mi ex sube fotos con mi hija, con la que estoy peleándome, la verdad, me daría en el hígado", cerró, sincera.