Marcela Coronel apuntó sin filtro contra Viviana Canosa y aseguró que no volvería a trabajar con ella: "Nunca se manejó con la verdad"

Luego de ser presentada por Ángel de Brito como la panelista invitada de LAM, Marcela Coronel sorprendió con varias de sus declaraciones al referirse a Viviana Canosa, con quien trabajó en Intrusos dos décadas atrás.

Indagada por el conductor del ciclo de América sobre si volvería a encarar un proyecto con Canosa, Coronel no dudó con su respuesta: “No”, atinó a decir frente a las cámaras.

Y en cuanto a las razones, remarcó: “Primero, que no tengo nada que ver con ella. Ahora se le sumó lo ideológico que me parece terrible. Pero, sacándose eso, no tengo que ver en cuanto a que me parece que es una persona que nunca se manejó con la verdad”.

"Viviana Canosa me parece que es una persona que nunca se manejó con la verdad. Siempre buscó mostrar algo que no era y no volvería a trabajar con ella". G-plus

“Siempre buscó mostrar algo que no era, tratar de aparentar algo que no era, y es muy difícil una comunicación y un vínculo con alguien que no acepta quién es”, cerró Marcela, sin filtro.