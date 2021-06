Mar Tarrés contó la gran suma de dinero que destina para cuidar a su perrita Xuxa: "Gasto 50.000 pesos por mes para su insulina"

El debut de Mar Tarrés como panelista en Los Ángeles de la Mañana, invitada para suplir a Andrea Taboada, puso de manifiesto el amor que siente por sus mascotas. De hecho, la participante de La Academia asistió con Morcilla “vestida como Minion” y habló de los cuidados que requiere su salud, y sobre todo de Xuxa, la perrita que padece diabetes.

Primero, se refirió a los problemas visuales del pug negrito que la acompañó al estudio: “Hoy tiene que ir al oftalmólogo. Porque tiene unas manchas en los ojos, unas úlceras muy comunes en esta raza”. Luego, reveló: “Tengo a la Xuxa diabetes”.

“No saben lo que gasto por mes. Necesito un canje, sobre todo para la Xuxa, que gasta entre 40.000 y 50.000 pesos por mes, un sueldo entero”, continuó la artista que tiene cuatro perros en su hogar. Ahí, Jujuy Jiménez explicó lo que le había contado su amiga tras bambalinas: “Porque usa un remedio de humanos y la perrita no tiene la obra social”.

"La prepaga de perritos no le cubre la insulina, porque es muy cara, entonces usa la insulina de humanos". G-plus

Al final, Mar Tarrés manifestó: “La prepaga de perritos no le cubre la insulina, porque es muy cara, entonces usa Lamtus, que es la insulina de humanos. Que si me están viendo me pueden dar un canje”.