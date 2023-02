"Se manejó mal": picantísimo audio de la excuñada Delfina Gérez Bosco en su contra

La excuñada de Delfina Gerez Bosco, Maru Beni, habló con Socios del Espectáculo de la escandalosa separación de Fernando y la infidelidad dentro de El Hotel de los Famosos 2.

“Es simpática, graciosa, entradora, pero una cosa es el personaje y otra es la persona, hay bastante distancia entre una y otra”, comenzó filosa.

Luego, continuó: “Lo que le pasó a ella le puede pasar a cualquier persona y no es juzgable por el lado de que te podes enamorar de otra persona”.

“Lo que sí es juzgable es la forma en que se manejó, desprolija, tuvo miles de oportunidades de decirlo en las visitas que Fernando le hacía en el hotel”, lanzó.

Entonces, Maru siguió: “Nunca dijo nada, es mentira que dijo algo, todos nosotros, incluido mi hermano, nos enteramos lo que pasaba por lo que salió al aire el 9 de enero”.

“Se manejó mal, y cuando salió en vez de venir a hablar, no conmigo porque a mí no me debe ninguna explicación, sino con mi hermano o la familia fingió demencia”, apuntó.

Sorprendida, analizó: “Cuando entró al hotel en una crisis como cualquier pareja de muchos años, pero de ahí a entrar y salir con otro novio me parece un montón”.

“Sobre todo porque hay una criatura en el medio que necesita procesar un poco las cosas”, dijo al final sobre su sobrino, el hijo de Delfina y Fernando Beni.

LA EXCUÑADA DE DELFINA GEREZ BOSCO CONTÓ CÓMO ATRAVIESA LA FAMILIA EL ESCÁNDALO

La excuñada de Delfina Gerez Bosco contó en diálogo con el programa matutino de eltrece cómo atraviesa la familia el escándalo de la infidelidad con Martín Coggi.

“La familia no se deja de sorprender, están desilusionados, y se sigue manejando afuera igual de mal que se manejó adentro”, manifestó a los Socios del Espectáculo.

Así, Maru cerró: “Me parece nefasto que para defenderse, la madre haya salido a inventar lo de la madrina de Genaro que es una amiga de toda la vida de la familia”.