La mamá de Rodrigo de Paul tuvo un gesto con Tini Stoessel: dejó de seguir a Cami Homs en Instagram pero dejó una puerta abierta

La separación de Rodrigo de Paul y Camila Homs continúa generando una ola expansiva que afecta a sus círculos íntimos y la última, hasta ahora, en dar la nota fue Mónica Ferrarotti, la mamá del futbolista, que llevó sus sentimientos al plano de las redes sociales.

Es bien sabido que a fines de 2021, cuando Camila Homs dejó Madrid y viajó a Buenos Aires en medio de los rumores de separación del mediocampista de la Selección Argentina, pasó las fiestas con Ferrarotti, con quien se mostró en sus redes.

La mamá de De Paul también seguía a la incipiente modelo en sus redes sociales, pero en las últimas horas algunos usuarios de Instagram se dieron cuenta de que eso no va más, ya que la mamá de Francesca y Bautista ya no está entre sus contactos.

LA MAMÁ DE RODRIGO DE PAUL ELIGIÓ A TINI STOESSEL EN LAS REDES Y DEJÓ DE SEGUIR A CAMI HOMS

“La mamá de Rodrigo de Paul empezó a seguir a Tini (ella también la sigue) y dejó de seguir a Camila Homs, madre de sus nietos”, reveló el periodista Gustavo Méndez en una de sus stories de Instagram, junto a una captura que corroboraba tal información.

La cuenta Gossipeame echó algo más de luz a este comportamiento de Mónica, que tenía una relación de lo más cordial con Camila, aunque quizá los últimos escándalos que protagonizó la modelo y su hijo la hizo cambiar de opinión.

“Supongo que el hijo se separó y la madre tuvo que tomar partido, nada que no pase en la vida real sobre todo en separaciones conflictivas…”, escribió Pochi sobre la captura de la story de Méndez.

Sin embargo, una búsqueda más filtrada por la cuenta de Mónica deja al descubierto que no cortó del todo el vínculo con su ex nuera ya que si bien no sigue en al perfil de la modelo, sí lo hace con el que Homs utiliza para promocionar sus habilidades culinarias (@camicooklook). ¿Se comunicarán a través de esa cuenta?