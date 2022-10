La mamá de L-Gante rompió el silencio en medio del escándalo con Tamara Báez con un fuerte mensaje: "Quiero seguir viendo a mi nieta"

La mamá de L-Gante rompió el silencio en diálogo con Intrusos en medio del escándalo con Tamara Báez y dejó en claro que no quiere participar de entrevistas por su nieta, Jamaica.

“En estos momentos no puedo dar ninguna entrevista porque acá el conflicto es de Elian con su pareja y en el medio está Jamaica”, le dijo en un audio a Maite Peñoñori.

Luego, Claudia Valenzuela explicó: “Yo no soy la del conflicto, no tengo nada que ver, me estoy manteniendo al margen de todo esto”.

“Lo que menos quiero es tener conflictos porque quiero seguir viendo a mi nieta, tener relación", lanzó al final contundente.

LA MAMÁ DE L-GANTE CONTÓ QUE TIENE CONTACTO CON TAMARA BÁEZ Y SU FAMILIA

La mamá de L-Gante, Claudia Valenzuela, contó que sigue y seguirá manteniendo contacto con Tamara Báez a pesar del enfrentamiento con su hijo.

“Yo tanto a la mamá, como a la mamá de Tami, a su padrastro y a su familia los voy a seguir viendo porque con conflicto en el medio o no, está Jamaica”, aseguró a Intrusos.