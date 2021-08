La mamá de L-Gante se mostró confiada tras escuchar sobre las adicciones de su hijo: "Él solo se sabe frenar"

La gira internacional de L-Gante terminó hace dos semanas, y desde entonces el cantante comenzó un nuevo recorrido que lo llevó por los ciclos más importantes de la TV argentina como La Academia de ShowMatch y Polémica en el bar. Este jueves, el cantante se presentó ante Mariano Iúdica caracterizado como Minguito Tinguitella y con él llegó su madre, Claudia Valenzuela, que contó que confía plenamente en que su hijo sabe perfectamente cómo frenar el consumo de marihuana.

Todo comenzó cuando Mariano Iúdica le señaló al joven de General Rodríguez que “es muy fácil prejuzgarlo como falopero”, y él lo sorprendió reconociendo que fuma marihuana. “Es que pasa que en gran parte lo fui, y lo soy ahora. Fumo porro a pleno y todos los días. ¿Qué más me podés decir? Me atacás por ese lado porque nada más me podés decir: yo trabajé, renuncié cargado de fe y volví a levantar otra vez, mejor que el trabajo”, dijo el joven, que explicó qué lo motiva a consumir.

“Una persona como yo, artísticamente cargás estrés cuando salís a la calle. En todo te quita un poco la energía. Entonces el porro es como una herramienta para relajar”, agregó L-Gante, mientras Chiche Gelblung le preguntaba a Claudia si le molesta ese comortamiento de su hijo. “No, él solo se sabe frenar. Él sabe en qué momento frenar. Como toda madre, en un principio te molesta, tratás de evitarlo porque me da miedo. Pero después, cuando ves que él fuma para sentirse tranquilo, para componer, para comer, no te molesta más”, aseguró la mujer.