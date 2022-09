La mamá de Karina La Princesita defendió a Barby Silenzi de las críticas a su look en la fiesta de 15 de Sol

Para la mamá de Karina la Princesita el look de Barby Silenzi en el cumpleaños de 15 de su nieta fue adecuado, y por eso la defendió con elocuencia en Intrusos de los duros cuestionamientos que recibió en redes sociales.

"No se puede criticar a Barby con el lomazo que tiene", por favor enfatizó Mónica Cuello.

De hecho, ironizó con su propio osado outfit para la gran fiesta de Sol Cwirkaluk, la hija mayor del Polaco: "Yo me clavé mi vestido verde, el tema es que nadie me vio súper escotada cuando entré. ¿Pero qué quieren que haga? ¿Dónde me meto las lolas?".

Más sobre este tema Barby Silenzi respondió a las fuertes críticas a su look en el cumple de 15 de Sol: "El Polaco me dijo que estaba hermosa"

Al final, la madre de Karina la Princesita hizo causa común con Barby Silenzi al contar las desubicadas críticas a su propio look: "En las redes me decían 'vieja cabaretera', o 'vieja desubicada'. No le erraron mucho, pero bueno".

EL REPUDIO DE LA MADRE DE KARINA LA PRINCESITA A LAS BURLAS AL KUN AGÜERO

Por otra parte, la Mónica Cuello recordó los hirientes comentarios que le hacían a Karina la Princesita por su cuerpo.

Más sobre este tema La madre de Karina La Princesita quebró en llanto y Flor de la Ve la consoló en vivo

"Antes era como que naturalizábamos eso, que te cargaban. Yo sé que le hacía muy mal a mi bebé", reveló.

"Si ir más lejos al Kun Agüero (N del R: pareja de la investigadora de ¿Quién es la Máscara? durante seis años) le decían comegordas y todas esas cosas", cerró la madre de Karina la Princesita.