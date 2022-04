La mamá del hijo mayor de Daniel Osvaldo lanzó furiosos mensajes: "Violento, misógino, mal padre"

Otro escándalo salpica a Daniel Osvaldo (35), luego de que Ángel de Brito lo tildara de "violento y abandonador de hijos" al avisarle que Ana Oertlinger (34), "su expareja de 9 años y madre de su hijo" estaba tuiteando.

Es que la madre de Gianluca Osvaldo (15) explotó en la red social con una seguidilla de posteos que el conductor de LAM no dudó en vincularlos con la pareja de Gianinna Maradona.

"Sos una gran mier.... Hacele la cruz a tu hijo. Te vas a morir solo. Fracasado. No servís para nada. Y espérame, porque esta te la cobro yo", arrancó la mamá del hijo mayor del exfutbolista.

"¿Te acordás cuando me empujaste en Italia y me hiciste golpearme contra el piso? ¿Te acordás de todos los maltratos psicológicos? ¿Y cuando ibas manejando como un desquiciado discutiendo con los chicos en el auto? Agárrate. Porque ahora me cansé yo. Violento, misógino, mal padre", continuó Oertlinger.

Más sobre este tema Fuerte pregunta de Ángel de Brito sobre Daniel Osvaldo: "¿Qué le pasa a un tipo que desprecia a sus hijos?"

Furiosa, Ana Oertlinger advirtió: "El que te defiende, no te conoce. Me hartaste. Y te las voy a cobrar".

LA CHICANA DE LA MADRE DEL HIJO MAYOR DE DANIEL OSVALDO

Por otra parte, Ana Oertlinger hizo referencia al cumpleaños de Gianluca, el hijo mayor de Daniel Osvaldo, que será el 18 de mayo.

"En un mes seguramente posteas fotito, que es lo único que sabes hacer. CARETA", fustigó.

Más sobre este tema La mamá del hijo mayor de Daniel Osvaldo rompe el silencio: "Hace un año y medio que viene con atrasos en la cuota"

"Y hay testigos de las cosas. La imagen ya la tenés por el piso. Vas a tener que ir a buscarla al subsuelo. Infeliz", cerró la primera mujer de Daniel Osvaldo.