Malena Guinzburg, sobre su internación a los 12 años en la clínica de Cormillot: "Nos hacían un antidoping para ver si te habías escondido comida"

Hoy Malena Guinzburg (41) es una de las referentes del humor y sus shows tiene un público muy fiel que la elige en sus espectáculos de stand up como en shows que hace con Las Chicas de la culpa. Sin embargo, su lado más divertido viene de momentos que no lo fueron tanto como el que contó sobre lucha contra la obesidad que hizo que tenga que estar internada en la clínica de Alberto Cormillot con pocos años.

“Mi primera dieta la hice a los 6 años”, contó en Es por ahí, donde estuvo como invitada. “A los 12 años, cuando pasaba de la primaria al secundario, me internaron en la clínica de Cormillot. Ya desde muy chiquita y más allá de lo estético, fue por un tema de salud”, relató la humorista.

“Fue una internación como pupila de Cormillot. Yo hoy lo recuerdo como algo raro. Yo era muy chiquita y ahí no comía nada, hacíamos gimnasia”, recordó. “Fueron 15 días, pero como a los 10 días me enfermé con una gripe que no daba más y me tuvieron que sacar”, aseguró la actriz en el ciclo de Guillermo Andino y Soledad Fandiño.

"A los 12 años, cuando pasaba de la primaria al secundario, me internaron en la clínica de Cormillot". G-plus

Fiel a su estilo, mirando a cámara lanzó un “quiero hacer una denuncia”. “Todas las mañanas te hacían hacer un análisis de orina para ver cómo venías. Eso habla muy bien de la clínica porque te controlaban médicamente cómo estabas, pero había tráfico de orina”, rememoró la hija de Jorge Guinzburg.

"Todos los días nos hacían análisis de orina, Si vos te había escondido comida se sabía en el pis. Era como un antidoping". G-plus

“Yo era una bolud… No lo hacía, pero podría haber vendido mi orina. Si vos te había escondido comida se sabía en el pis. Era como un antidoping”, concluyó Malena Guinzburg, entre risas sobre aquel periodo no tan feliz de su vida.