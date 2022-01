Malena Guinzburg hizo chistes sobre su padre en Masterchef Celebrity y la criticaron: "No me rompan"

Malena Guinzburg entró a MasterChef Celebrity 3 (Telefe) para reemplazar a Mica Viciconte tras su salida y se quedó, contenta por esta oportunidad.

Fiel a su estilo, se muestra divertida y alegre en el certamen. Sin embargo, no todos sus chistes les cayeron bien a los televidentes del programa de cocina.

Al notar que a muchos les molesta las humoradas que hace sobre su papá, Jorge Guinzburg, que murió en 2008, puso los puntos en Twitter.

EL FUERTE MENSAJE DE MALENA GUINZBURG CONTRA LAS CRÍTICAS

"Puede gustarles o no lo que yo hago. Les puede parecer malísimo y que soy una basura porque no les causo gracia. Pero lo que digo de mi viejo es un CHISTE, así que no me rompan los ovarios. Besos y gracias a los que me bancan", sentenció Malena, contundente.