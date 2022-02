La mala relación entre William Levy y Laura Londoño: gritos, alcohol y besos trucados

La pareja de actores de la histórica telenovela colombiana creada por Fernando Gaitán y emitida por primera vez en 1994, viven una intensa historia de amor en la ficción. Gaviota y Sebastián hacen suspirar a todos con sus románticos encuentros.

Sin embargo, en la vida real todo fue muy distinto entre William Levy y Laura Londoño. Según reportan medios de Colombia, donde se filmó la serie, hubo fuertes cruces entre las estrellas principales.

LA MALA RELACIÓN ENTRE WILLIAM LEVY Y LAURA LONDOÑO

Los resultados en audiencia de Café con aroma de mujer no fueron los esperados en la TV colombiana y eso habría provocado las primeras rispideces en la pareja. En realidad, se convirtió en un verdadero éxito cuando fue incluida en el catálogo de Netflix.

Las mediciones hicieron que William Levy, según contaron a Chisme No Like, se enojara. No era lo único que lo enfadaba: estallaba cuando en maquillaje no lograban tapar sus ojeras.

Laura Londoño y William Levy habrían tenido una fuerte discusión un día en que el actor llegó al set sin el libreto aprendido. G-plus

Según informó el programa Lo Sé Todo, Laura Londoño y William Levy habrían tenido una fuerte discusión en medio de las grabaciones luego de que el actor llegara al set sin el libreto aprendido.

Esto enfureció a Londoño. Según Ariel Osorio, conductor de Lo Sé Todo, se escucharon gritos y la grabación se tuvo que suspender. Todo se reanudó luego de una reunión entre los actores y los directores de la novela para limar asperezas.

"William se la pasaba de fiesta y llegó, en varias ocasiones, pasado de tragos a las grabaciones" G-plus

Según el mismo programa, "William se la pasaba de fiesta y llegó, en varias ocasiones, pasado de tragos a las grabaciones".

El presentador fue más allá: "Se presumió que llegó intoxicado con otro tipo de sustancias". A esto se suma que, Levy "salía de fiesta con otras mujeres" cuando su esposa, Elizabeth Gutiérrez, volvía a Miami luego de visitarlo en Colombia.