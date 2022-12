El mal momento de Mariana Brey tras enfermarse junto a su hija: "Pasamos días de mucha angustia"

Fiel usuaria a las redes sociales, Mariana Brey dio detalles de cómo atraviesa este difíicil momento de salud luego de que tanto ella como su hija Juana se contagiaran de covid, motivo por el que debió ausentarse de sus responsabilidades laborales.

"Combatiendo el virus. Pasamos días de mucha angustia. Soy de las que siente que nunca se va a enfermar, que se recupera rápido y ahí voy por la vida practicando el estoicismo con capacidad y fuerza de voluntad para gestionar mis emociones. Manteniéndome firme ante la adversidad", comenzó diciendo la panelista de Socios del Espectáculo en Instagram, junto a una foto en la que se la ve acostada con su beba que tiene un pañuelo en su cabeza.

"Hace 5 días tuvo mi hija el primer episodio de fiebre y con medicación y reposo fue mejorando. El sábado me sumé yo a ese mismo cuadro viral... y si bien pensamos que era pasajero, fuimos cayendo todos en la familia. Cambio de clima, aire acondicionado y bla bla... lo cierto es que el cuadro persiste (tos, dolor de garganta y de cabeza, cansancio físico y dolor muscular)", agregó.

"Combatiendo el virus. Pasamos días de mucha angustia. Soy de las que siente que nunca se va a enfermar, que se recupera rápido y ahí voy por la vida practicando el estoicismo con capacidad y fuerza de voluntad para gestionar mis emociones". G-plus

Y aclaró: "Dejamos pasar el tiempo correspondiente y decidimos por consejo médico hisoparnos para descartar COVID, esta ola de casos que asusta. Ayer lo hicimos y por suerte dio negativo".

"Hace 5 días tuvo mi hija el primer episodio de fiebre y con medicación y reposo fue mejorando. El sábado me sumé yo a ese mismo cuadro viral... y si bien pensamos que era pasajero, fuimos cayendo todos en la familia". G-plus

Por último Brey cerró: “De todos modos es un virus muy fuerte que afecta las vías respiratorias. En cuanto te sentís un poco mejor volvés a caer. Y acá estamos, así nos encontramos... abrazadas dándonos mucho amor, el mejor remedio para combatir el virus. Estoicas frente a él".

¡Que se mejoren pronto!

Foto: Captura de Instagram

FUERTE DESCARGO DE MARIANA BREY CONTRA MATÍAS DEFEDERICO EN PLENO ESCÁNDALO CON CINTHIA FERNÁNDEZ

En medio de la guerra mediática y judicial que mantiene Cinthia Fernández con Matías Defederico, con quien tiene a sus hijas Charis, Bella y Francesca; Mariana Brey opinó del tema en Socios del Espectáculo y no dudó en apuntar sin filtro contra el exfutbolista.

“Entiendo el enojo de Cinthia porque su exmarido no es una persona pública, no es una persona de la tele; no sé qué hace él en la televisión hablando. Más bien tendría que ir a la Justicia, defenderse ahí y pagar lo que tendría que pagar; o no pagar en todo caso lo que no quiere pagar, pero hay una Justicia que es la que determina qué es lo que debe hacer”, comenzó diciendo la panelista de eltrece tras ver el descargo que hizo Cinthia en las redes.

“De verdad, yo no puedo creer que exista un hombre que le cuente las costillas a Cinthia cuando lo único que hace esta mujer es trabajar y trabajar”, agregó, sentando su clara postura a favor de la panelista de Momento D.

MARIANA BREY: "ENTIENDO EL ENOJO DE CINTHIA PORQUE SU EXMARIDO (POR MATÍAS DEFEDERICO) NO ES UNA PERSONA PÚBLICA, NO ES UNA PERSONA DE LA TELE; NO SÉ QUÉ HACE ÉL EN LA TELEVISIÓN HABLANDO". G-plus

Y cerró, contundente: “Cinthia es mi amiga, la conozco, la quiero. La llamás para que tenga una vida social, le decía ‘che, vamos a comer’ y no puede porque se la pasa laburando ”.