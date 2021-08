Maju Lozano reveló la tremenda frase de la dueña de una marca de ropa: "Me dijo que no le interesaba vestir gordas"

Maju Lozano dio a conocer la tremenda respuesta que recibió por parte de la dueña de una marca de ropa. Mientras debatían respecto a la Ley de Talles y el mundo de la moda en Todas las Tardes, la conductora reveló que una empresaria textil rechazó vestirla y la trató de "gorda".

"Una vez la dueña de una marca muy famosa de acá me dijo ‘a mí no me interesa vestir gordas’. Tiene que ver con eso, necesitan que su ropa luzca de una determinada manera, con determinado físico y clase social", contó Maju en pleno debate en la emisión de Canal 9.

Luego Nequi Galotti habló del cambio que muchas empresas textiles hicieron en los últimos tiempos. "De todas formas está cambiando muchísimo, ahora hay modelos de talles grandes”, dijo la panelista y Lozano sentenció: “Falta muchísimo. Aspiran a que una mujer de 50 años acceda a esa ropa pero la modelo pesa 20 kilos y tiene 20 años”.