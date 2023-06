Maju Lozano le paró el carro a Ulises Jaitt por su tremendo cruce con Tatiana Schapiro: "No lo voy a permitir"

Un escandaloso momento se vivió en Todas las tardes cuando Ulises Jaitt se molestó con Tatiana Schapiro por, según su visión, defender a la fiscalía que tiene el caso de su hermana Natacha Jaitt. El hermano de la mediática, enojadísimo, le arrojó una polémica frase sobre su romance con Jorge Rial, ella abandonó el estudio y Maju Lozano salió en defensa de la panelista.

“¡Saludos a Rial!”, lanzó, mientras Tatiana se marchaba y el mediático deslizaba que la periodista estaba aliada con el conductor porque él no quería que se esclarezca la causa de la muerte de su hermana. “Ahora entiendo de dónde viene todo”, arrojaba, enfurecido haciendo que la conductora lo frene.

“No puedo permitir que vos vengas acá a mi programa a faltarle el respeto…”, se dirigió Maju a Ulises. “¿Yo le falté el respeto?”, él la cruzó. “¡Dejame hablar a mí ahora!”, le gritó la animadora. “Ese tonito que me acaban de levantar no me gusta”, se quejó el periodista, diciendo también irse con su madre del estudio. “Bueno, Uli. Chau. Evidentemente no nos podemos poner de acuerdo”, comentó ella, saludando a la madre de Natacha y haciendo un tenso descargo.

"No voy a permitir que venga una persona de afuera a insultar a una compañera, a una amiga, y se de el lujo de sacar temas que no son de este programa". G-plus

EL DESCARGO DE MAJU LOZANO TRAS EL ESCÁNDALO CON ULISES JAITT

Mirando a cámara, mientras le pedía a Tatiana Schapiro que vuelva al estudio, la conductora expresó sus sensaciones. “Estoy recontra nerviosa. Yo no me manejo así, pero lo único que voy a decir es que Ulises tuvo siempre lugar en este programa con absoluto respeto como en ningún programa lo han tratado”, afirmó, nerviosa.

"No voy a permitir que alguien a quien se lo ha tratado siempre de forma amorosa y con absoluto respeto venga a faltarle el respeto a una compañera y amiga". G-plus

“Siempre en mi programa va a hablar todo el mundo mientras haya respeto. Lo que yo no voy a permitir, y por eso Ulises se va, es que maltraten a las personas que trabajan en mi programa y mucho menos a Tatiana, que bastante mierda la han hecho en los programas”, expresó.

Más sobre este tema Escándalo en vivo: Ulises Jaitt protagonizó un fuerte cruce con Tatiana Schapiro y se fue furioso del programa

Maju se descargó contra Ulises y aprovechó para defender a Tatiana tras darse a conocer el romance vintage que tuvo con el conductor. “(No voy a dejar) que venga una persona de afuera a insultar a una compañera, a una amiga, y se de el lujo de sacar temas que no son de este programa”, lanzó. “Tenés que tener el culo muy limpio para decir cosas feas de alguien”, siguió, contra otros ciclos.

Más sobre este tema Tatiana Schapiro sorprendió con su respuesta cuando le preguntaron si estuvo enamorada de Jorge Rial

“Yo no hago show, no vivo de la cama ajena. Me chupa tres reverendos archi huevos con quién cog.. la gente. No sé hacer ese show y la vengo pasando horrible porque no me interesa el juego y no quiero entenderlo. Lo que sí, no voy a permitir que alguien a quien se lo ha tratado siempre de forma amorosa y con absoluto respeto venga a faltarle el respeto a una compañera y amiga”, concluyó, molesta.