A Majo Martino le robaron la cartera y reconoció a la ladrona: "Se comunicó conmigo"

Jamás en la vida Majo Martino se hubiera imaginado que una mujer le iba a robar la cartera dentro del Alvear Palace Hotel, mucho menos en una gala solidaria de la Cruz Roja Argentina, pero así fue.

"Quiero creer que se confundió y se la llevo. Quiero pensar eso… Me quedé hasta las 3 de la mañana mirando las cámaras de seguridad", aseguró la periodista en diálogo con Ciudad.

Si bien había trascendido que la ladrona había sido la directora de una revista, Majo prefirió mantener el anonimato de la persona que se fue con sus pertenencias: "Ya sé quién es, porque se comunicó conmigo por Instagram. Yo la conozco. La conocemos muchos, pero no voy a decir el nombre porque no me parece. Me lo pidió por favor, además".

"Me dijo que se confundió y que me la iba a mandar a la casa", continuó.

-¿Cómo se confundió? Si dijiste en Twitter que la viste en el video con dos carteras y fumando antes de irse…

-Lo que me dijo esta chica es que una amiga suya que estaba en la fiesta, supuestamente, le dijo que se olvidó la cartera en el baño. Entonces, ella fue al baño y agarró mi cartera pensando que era de la amiga. Se fue con su cartera y la supuesta cartera de la amiga.

-¿Tenías llaves, tarjetas bancarias o documentos importantes en la cartera?

-No tenía documentos. Pensé que tenía las llaves de mi casa, pero por suerte las tenía en el auto. La cartera era tan chiquita que no me entraba. Pensaba que tenía que ir a dormir a la casa de mi novio. Solo tenía plata.

-¿Por qué te contactó entonces?

-Cuando yo puse el tweet, como ella me sigue vio que había dicho que tenía las imágenes de la chorra.

-¿Das por cerrado el problema? ¿La perdonás?

-Sí, ya está. Ya me la va a devolver y listo. No quiero armar más lío.