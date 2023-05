Majo Martino recuperó su cartera robada y Pamela David reveló su exorbitante valor: "Esta en 7 mil euros"

Un mal momento pasó Majo Martino cuando en una gala benéfica perdió su cartera, un modelo de la exclusiva marca Chanel, y que logró recuperar unas horas después de un confuso episodio. Pamela David entrevistó a la periodista y se mostró sorprendidísima por el exorbitante precio del accesorio.

“Es una buena inversión”, empezó diciendo la conductora de Desayuno americano, mientras la novia de Locho prefería no entrar en detalles.

“No me gusta hablar de dinero, pero no costó lo dicen que cuesta”, aseguró.

Pamela: "Vos la compraste a menos, Majo. Pero la realidad es que si hoy la vendés te llegarían a pagar 7 mil ochocientos euros". G-plus

PAMELA DAVID REVELÓ CUÁNTO SALE LA CARTERA DE LUJO QUE MAJO MARTINO HABÍA PERDIDO

“Vos la compraste a menos, Majo. Pero la realidad es que si hoy la vendés te llegarían a pagar 7 mil ochocientos euros”, contó la animadora, haciendo que la exparticipante de El Hotel de los Famosos exprese su incomodidad.

“Bueno, no me gusta hablar… Esta buena la suma”, atinó a decir. “Yo sé que no te gusta pero es un dato de la realidad. Está a ese valor y no significa que vos la hayas comprado”, agregó Pamela.

“Ayer contábamos que comprás una cartera y en cinco años se revaloriza”, destacó.