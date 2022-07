Majo Martino cruzó fuerte a Sabrina Carballo en su primer cara a cara afuera de El Hotel de los Famosos

Majo Martino y Sabrina Carballo se vieron las caras por primera vez, desde sus respectivas salidas de El Hotel de los Famosos, y se sacaron chispas al aire.

Horas antes de que saliera al aire El Debate de El Hotel de los Famosos, Majo anticipó en Twitter su intención de dar un paso al costado del programa cuando se enteró de que iba a ir Sabrina.

Más sobre este tema Revelan cómo está Sabrina Carballo tras su explosivo paso por El Hotel de los Famosos

"Bueno. Les cuento que hoy voy a estar en El debate del hotel. Casi que antes de llegar al canal me vuelvo a mi casa porque mientras llegaba me enteré quiénes estaban".

"Directamente no tenía ganas. Al final fui. No iba a dejar mi sillón vacío. Pero fui con la peor de las ondas", tuiteó Martino, picante.

Una vez en El Debate de El Hotel de los Famosos, que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Majo Martino no ocultó su fastidio y protagonizó un fuerte encontronazo con Sabrina Carballo, quien se mostró menos hostil y con ganas de conciliar… sin éxito.

TREMENDO CARA A CARA DE MAJO MARTINO Y SABRINA CARBALLO

Rodrigo Lussich: -Majo cuando se entero de que venía Sabrina quiso dar media vuelta. Se quiso ir.

"En el reality tuvimos muy poca relación. Después, ¿de qué te enteraste, como para decir que no querías venir para no cruzarte conmigo?", le preguntó Sabrina. G-plus

Majo Martino: -Sí, porque no me avisaron que venía. A veces uno tiene ganas de cruzarse con gente, y otras no.

Adrián Pallares- ¿Es verdad que Sabrina te dejo un audio de 4 minutos que nunca escuchaste?

Majo: -Es verdad que ella me dejó un audio, que no escuché. Nunca me pasó, pero hubo cosas que me molestaron mucho. No tengo ganas de hablar… En uno de los juegos, me trataron de falsa. La fui a encarar y me dijo ‘no tengo por qué decirte (quien fue). No tenemos por qué ser amigas’.

"Con vos no me sentí cómoda. Te burlaste de mí. Yo sentía esa energía...", respondió Majo, filosa. G-plus

Sabrina: -No te hablé así. ¡Deja de pelear!

Majo: -Yo no tengo ganas de pelear, por eso no quería venir.

Sabrina: -Te mandé el audio porque hablaste con una amiga mía y vos le dijiste ‘¿por qué no me habla ella?’. Y por eso te mandé el audio…

Más sobre este tema Duro reproche de Romina Scalora a Emily Lucius: "No querías dar notas y estabas hablando con otros canales"

Majo: -Yo sigo hablando con más amigos y me sigo enterando de cosas…

Sabrina: -En el reality tuvimos muy poca relación. Después, ¿de qué te enteraste, como para decir que no querías venir para no cruzarte conmigo?

Majo: -Con vos no me sentí cómoda. Te burlaste de mí. Yo sentía esa energía...