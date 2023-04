Maite Lanata reveló que dudó de continuar su carrera como actriz: "Pensé que iba a ser un hobby"

En menos de una década, Maite Lanata se convirtió en una de las actrices jóvenes más prometedoras de Argentina, primero cuando ganó el Martín Fierro como revelación por su papel en El Elegido, situación que se repitió en 2019 con su recordado papel de Juani en Cien días para enamorarse.

Si bien esos fueron sus roles más destacados, Maite también fue parte de otros grandes éxitos de la TV local como El marginal, Estocolmo, El jardín de bronce y Argentina, tierra de amor y venganza, donde interpretó a Carmen Trauman.

Este año, la actriz se incorporó al elenco de El Reino, el aclamado thriller político que produjo Netflix, en el cual cruzó talento con Diego Peretti, Nancy Dupláa, Chino Darín, Joaquín Furriel y otros talentos, y habló con Ciudad sobre su carrera y su vida.

MAITE LANTA HABLÓ SOBRE SU ROL EN LA SEGUNDA TEMPORADA DE EL REINO

-Tenés 22 años y una carrera que empezó a los 9, y pasaste por la televisión, y el cine: ¿Cómo manejás la exposición tras haber protagonizado algunos de los más grandes éxitos de la TV, con dos Martín Fierro incluidos?

-Sorprendida, diría yo, ja, ja, ja. En cierto punto, lo primero que piensa una es en cuanto a la elección de la vocación, que genera muchas dudas, sobre todo en los últimos años de la secundaria. Muchas veces me reflejé con mis compañeros y dije ‘¿Yo tendré esas mismas dudas?’. Y en cierto punto agradezco por haber tenido esta profesión, y haberla gozado, en el sentido en que yo pensaba que iba a ser más un hobby. Pero terminé la secundaria y dije ‘Esto como profesión me parece súper interesante’, aunque también tenía duda sobre probar otras profesiones.

-Podrías probar la de periodista, como quería tu papá…

-Bueno sí, porque uno siempre piensa lo que dicen los papás. En cierto punto, estoy estudiando Comunicación social en la UBA, que es lo que estudian muchos para ser periodistas, pero yo lo veo como una herramienta y una para muy importante para la actuación, aunque te va acercando a ese mundo.

-¿Cómo entra tu personaje de Alejandra Orsi en El Reino II?

-Algo que es interesante ver en la primera parte es ver qué fuerza hay como contraposición al régimen que asciende. Me parece que es muy interesante el desarrollo de esa oposición muchísimo más firme, y que la misma se dé desde el lado de Tadeo (Peter Lanzani) que está por fuera del ámbito político, y desde dentro, desde el punto de vista de (Alejandra) Orsi, que es diputada nacional. Y hay algo interesante en Orsi, que es el personaje que viene a representar el bien, digamos, a la que en cierto punto le recriminan si no está ahí para hacer un chanchullo político y ascender. Y nadie niega eso, ni siquiera Orsi, por lo que creo que se ven dos caras del bien, de un lado político y de un rédito personal que tendría al ascender en su profesión. Y por el otro lado está Tadeo, que es bondad pura, sin intermedio de dinero.

-¿Qué sentiste al reencontrarte con Nancy Dupláa? Ya estuvieron juntas en Cien días para enamorarse y ahora vuelven a verse las caras. ¿Crees que esta vez te adoptará?

-¡A mí me encantaría que me adopte! Yo quiero ser como ella, me encantaría. La energía de Nancy… La verdad es que trabajar con ella es impresionante. El carisma que trae. Estás seria, y de repente entra y estás con una sonrisa. Tienen una energía muy de liderazgo, de compañía en el set. Al principio, al haber hecho de hijo de ella en esa tira, me veía en un rol muy diferente, entonces era encontrarnos un poco para arrancar esta situación, con otra energía, pero al toque entramos en confianza.

MAITE LANATA HABLÓ SOBRE SU VIDA PERSONAL Y SUS FUTUROS PROYECTOS

-Estos capítulos se van a ver en todo el mundo en breve y la serie tiene una proyección internacional. ¿Te ves trabajando en el exterior?

-Me gustaría como experiencia en cuanto a conocer nuevos ambientes. La verdad es que yo estoy muy contenta con la producción de la Argentina, con cómo se desarrolla la industria local y muy esperanzada con mi país, soy muy arraigada en ese sentido. Para probar como experiencia afuera sí, tal vez en España, pero no sé si me enamoraría. Tendría que probarlo, porque tampoco conozco ese país.

-Bueno cuando El Reino II esté nominada a los Goya otra vez te envían. ¿Con quién siempre quisiste trabajar hasta este momento y todavía no lo conseguiste?

-Bueno, en El Reino II no trabajé con Mercedes Morán, pero la admiro mucho así que me gustaría trabajar con ella en contacto directo. Me encanta su trabajo.

-¿Y cuál es tu próximo proyecto del que nos puedas contar? ¿Te podemos ver en una tira de acá a fin de año?

-No sé cuándo se verá una serie que ya grabamos para otra plataforma, pero este año creo que voy a tratar de voy a tratar de meter más materias de Comunicación social.

-Desde muy chiquita tenés una exposición altísima y te conoce todo el mundo, y la gente que se te acerca puede ser por interés. ¿Cómo influye eso a nivel personal? ¿Sentís que se enamoraron realmente de vos alguna vez? ¿Te enamoraste?

-Creo que soy medio pesimista porque creo que me juega en contra. En cuanto ver la diferencia en ese acercamiento, si es más por curiosidad, tengo una desconfianza muchísimo mayor. En eso cuesta, juega en contra. Y veo mucha diferencia en cuanto los que me conocieron en el colegio, y en quienes me conocieron después, entonces hay como mitos que desmitificar. Y creo que sí me enamoré. No prosperó mucho, pero sí.